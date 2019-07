Calciomercato Lazio, Sky: "Giovedì le visite mediche di Lazzari"

Lo avevamo anticipato nella notte. Ora, attraverso l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, arriva anche la conferma da parte di Sky Sport: Manuel Lazzari sarà un nuovo giocatore della Lazio. Anche gli ultimi dettagli - quelli relativi alle modalità di pagamento per intenderci - sono stati definiti e nelle prossime ore l'esterno in arrivo dalla Spal firmerà il contratto coi biancocelesti. Le visite mediche sono state programmate invece per la giornata di giovedì. Il giorno seguente il 25enne nato a Valdagno partirà poi coi nuovi compagni per Auronzo di Cadore.

LAZIO, A FORMELLO IL PRIMO ALLENAMENTO

LAZIO, CAICEDO VUOLE RIMANERE

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE