Lazio, Caicedo arriva a Formello: "Se rimango? Speriamo..."

Scatta l'ora X, via al raduno a Formello. La Lazio si ritrova nel centro sportivo per il primo allenamento di questa estate. Tra i primissimi a varcare il cancello, c'è Felipe Caicedo. L'attaccante è stato accolto dai tifosi presenti all'appuntamento. I quali hanno colto l'occasione per chiedergli lumi riguardo al suo futuro. "Ma resti alla Lazio?", è la domanda che gli è stata posta. Risposta concisa ma significativa, quella della Pantera: "Speriamo". Questo è quanto dichiarato ai sostenitori. Fino a pochi giorni fa sembrava inesorabilmente in uscita, pronto con la valigia in mano: oggi, invece, il futuro di Felipe Caicedo può essere ancora alla Lazio.

