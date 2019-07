Calciomercato Lazio, l'Atletico Madrid offre il rinnovo a Filipe Luis: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO, FILIPE LUIS - Di lui si è parlato anche in ottica Lazio: Filipe Luis si è svincolato lo scorso 30 giugno dall'Atletico Madrid ed è libero di trovarsi una nuova squadra. Il terzino sinistro, nonostante l'età (compirà 34 anni ad agosto) ha disputato una stagione di ottimo livello in Spagna, ed è reduce dalla vittoria in Copa America con il suo Brasile. Ecco perché resta un parametro zero di lusso, su cui diversi club avrebbero già posato gli occhi. Ma, come riporta Marca, i Colchoneros starebbero cercando di convincerlo a restare con una proposta di rinnovo: un anno con opzione per il secondo legato al numero di presenze, un'offerta che Filipe Luis sarebbe già pronto ad accettare. La Lazio su quella fascia ha già acquistato Jony e difficilmente imbastirà altre operazioni, quella che porta all'esterno brasiliano va considerata una pista ormai da scartare.

LAZIO, GIOVEDI' LE VISITE MEDICHE DI LAZZARI

LAZIO, PRIMO GIORNO DI LAVORO PER ADEKANYE

TORNA ALLA HOMEPAGE