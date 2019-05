Lazio, lutto per Tiago Casasola: si è spento il padre

Lutto, per il giocatore della Lazio in prestito alla Salernitana, Tiago Casasola. Si è spento il padre, Fernando Casasola. Aveva solo 55 anni. Nelle ultime ore, il giocatore argentino è arrivato a Roma, da cui prenderà l'aereo per raggiungere Buenos Aires, dove si terranno le esequie del defunto padre. Dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, le più sentite condoglianze per la grave perdita.