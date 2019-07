UFFICIALE - Loftus-Cheek rinnova col Chelsea fino al 2024

Prosegue l'avventura del centrocampista Loftus-Cheek con la maglia del Chelsea. Il calciatore, così come comunicato dalla società inglese sul proprio sito ufficiale, ha rinnovato fino al 2024 il suo contratto con i Blues. "Felice di rimanere qui dove sono cresciuto, spero di restare ancora per molto", le sue prime parole dopo la firma. Loftus-Cheek era stato accostato alla Lazio come possibile sostituto di Milinkovic in caso di partenza del serbo.

CALCIOMERCATO LAZIO, VERTICE PER MILINKOVIC

NEWCASTLE, OFFERTA PER STRAKOSHA

TORNA ALL'HOMEPAGE