UFFICIALE | Messi lascia il Barcellona: la spiegazione del club

Finisce l'era di Lionel Andrés Messi Cuccittini al Barcellona. Dopo 21 anni di onorata carriera in blaugrana (35 trofei nazionali e internazionali e la fascia di capitano al braccio), la Pulce è ufficialmente svincolato. La notizia era stata preannunciata da Marca, ma il comunicato del club ha ufficializzato il tutto: "Nonostante FC Barcelona e Lionel Messi abbiano raggiunto un accordo e la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare un nuovo contratto oggi, ciò non può accadere a causa di ostacoli finanziari e strutturali (regolamento Liga spagnola). A causa di questa situazione, Messi non resterà all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che i desideri del giocatore e del club alla fine non vengano esauditi. L'FC Barcelona esprime con tutto il cuore la sua gratitudine al giocatore per il suo contributo alla crescita del club e gli augura tutto il meglio per il futuro della sua vita personale e professionale".