UFFICIALE - Messi rimane al Barcellona: "Volevo andarmene ma..."

In queste settimane non si è parlato di altro che non fosse la decisione di Leo Messi di lasciare il Barcellona. Nel pomeriggio di oggi però è stata messa la parola fine alla telenovela ed è stato proprio l'argentino a comunicare la sua decisione in un'intervista rilasciata a Goal.com: "Volevo andarmene. La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club".

