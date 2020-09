Italia - Bosnia, le probabili formazioni: Immobile e Acerbi partono dalla panchina

Dopo dieci mesi, l'Italia di Roberto Mancini tornerà in campo questa sera al Franchi, la sfida è quella di Nations League contro la Bosnia. Ciro Immobile, bomber d'Europa, dovrebbe giocare contro l'Olanda, dunque Belotti è in pole per il posto da centravanti titolare. Ai suoi lati, Chiesa e Insigne. A centrocampo, le certezze sono Zaniolo e Barella, mentre davanti alla difesa dovrebbe esserci Jorginho. Nella linea arretrata tornerà Florenzi. La coppia di centrali a protezione di Donnarumma sarà composta dai bianconeri Bonucci e Chiellini, mentre per il ruolo di terzino il favorito è Biraghi. Anche l'altro biancoceleste, Acerbi, dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito, le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3) Probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Sunjic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Cimirot, Gojak; Visca, Dzeko, Duljevic. Ct: Bajevic.

