DIRETTA - Calciomercato Lazio: pressing su Fares e Muriqi. Si lavora sulle uscite

Muriqi e Fares sono bloccati. Entrambe le operazioni sono in chiusura dopo che le distanze tra offerta e domanda si sono assottigliate. Tare, ad Auronzo di Cadore ma in costante collegamento con gli emissari inviati in Turchia, ha mantenuto i contatti con i dirigenti della Spal e l'agente Raiola. Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha ordinato cessioni, chiedendo di impegnarsi sulle uscite prima di ufficializzare i due colpi. Bastos continua a essere tenuto in grande considerazione sia in Turchia che in Francia, Caicedo ha un accordo con l'Al Gharafa, ma manca quello tra la Lazio e il club qatariota.

IL PUNTO - Per riassumere, per Fares i biancocelesti hanno offerto 8,5 milioni più 1,5 di bonus per raggiungere i 10 milioni richiesti dalla Spal. L'algerino non vede l'ora di iniziare la propria esperienza nella Capitale. Ha parlato sia con Inzaghi che con Lazzari, sperava di raggiungere il ritiro di Auronzo di Cadore. Muriqi è infortunato, non si allena, sta recuperando dallo stiramento che l'ha messo KO circa una settimana fa. L'ultima offerta della Lazio è quantificabile in 18,5 milioni più due di bonus, con il Fenerbahce che continua a rilanciare. Dal Kosovo sono sicuri che sia oggi il giorno giusto per arrivare a una definizione degli accordi. L'ultimo nome accostato alla fine, infine, è quello di Marcos Rojo, argentino dell'United ma reduce dalla stagione in prestito all'Estudiantes,

LE USCITE - Il direttore sportivo, intanto, sta cercando di chiudere qualche uscita. Vanno piazzati Badelj, Caicedo, Wallace e Durmisi. Kiyine, esterno in prova ad Auronzo, potrebbe fare ritorno alla Salernitana. Simone Inzaghi lo sta valutando, la decisione verrà presa nei prossimi giorni.

