Lazio, l'Olimpico chiuso costa caro: almeno 6 milioni persi per le gare di Champions senza tifosi

L'Olimpico chiuso costa caro alla Lazio. Abbonamenti in stand-by, incassi della Champions saltati e almeno sei milioni di euro persi per le gare europee attese dai tifosi per tredici lunghi anni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nel decreto approvato ad agosto dal Consiglio dei ministri, il governo ha ribadito il proprio "no" alla riapertura degli impianti sportivi, che rimarranno chiusi fino a nuovo ordine. Nonostante le pressioni della Figc, la nuova Serie A - e le coppe europee - sono destinate a iniziare nello stesso modo in cui si sono concluse le precedenti edizioni. L'ostacolo maggiore riguarda la possibilità di far stare tutti gli spettatori seduti al proprio posto e di individuare gli eventuali positivi tracciandone i contatti. Spalti vuoti e silenzio surreale, uno scenario desolante destinato a pesare in modo importante sulle casse delle società di calcio. In particolar modo su quelle della Lazio che, con la partecipazione ai gironi, avrebbe ricevuto una boccata d'ossigeno quantificabile tra i 6 e gli 8 milioni di euro. La squadra di Inzaghi, inserita in terza fascia, affronterà con ogni probabilità due formazioni di altissimo livello, circostanza che avrebbe portato al sold-out dell'Olimpico. La società, poi, oltre alla semplice vendita dei biglietti, stava lavorando ai mini-abbonamenti per la competizione europea. Nonostante le perdite, tuttavia, la Champions si conferma essere un torneo ricco: 2,7 milioni di euro i bonus per la vittoria, 900 mila euro per il pareggio. E poi ci sono i ricavi del cosiddetto market pool, distribuiti in casa al valore proporzionale di ogni mercato televisivo. Stando alle indiscrezioni delle scorse annate, si stima una cifra di 60 milioni di euro totali per Juve, Inter, Atalanta e Lazio.

