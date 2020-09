Lazio, Inzaghi vuole un Correa da Champions: oggi l'esordio stagionale col Vicenza

Correre più veloce per superare ostacoli e difficoltà. Per sentirsi bene, Joaquin Correa ha bisogno che scappi, che fulmini gli avversari. il 'Tucu' sta preparando l'esordio stagionale contro il Vicenza dopo i giorni di ritardo in cui si è aggregato alla squadra. A contatto con positivi al Covid-19 dopo i viaggi in Spagna e Grecia, ha raggiunto la squadra ad Auronzo sei giorni dopo l'arrivo dei compagni. È ripartito, dopo averne viste di tutti i colori nello spezzone di campionato post-lockdown: si è fatto male contro il Milan, poi ha saltato Lecce, Sassuolo, Udinese e Juventus e, quando è tornato, i giochi scudetto ormai erano finiti.

STAGIONE DA CHAMPIONS - Dopo i primi due anni in biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il terzo varrà il ritorno in Champions. Correa è uno dei pochi che ha giocato la competizione quando vestiva la maglia del Siviglia, tutti si aspettano tanto da lui. Dovrà incidere come sa fare, guardandosi anche dalla concorrenza. Muriqi è in arrivo e, se Caicedo dovesse partire, sarà sostituito da un'altra pedina in attacco. La squadra di Inzaghi giocherà continuamente, ci sarà bisogno del contributo di tutti. E l'argentino, che sta cercando di bruciare le tappe, vuole recuperare il tempo perso. Inzaghi lo attende di vedere nell'anno Champions.

L'ESORDIO - Nel terzo e ultimo test del ritiro, Correa partirà dall'inizio. Gara in cui Inzaghi si attende che la squadra faccia meglio di quanto fatto vedere col Padova. La prestazione non gli è piaciuta e l'ha detto con toni decisi. Gli allenamenti di ieri, infatti, sono stati impostati per approfondire gli errori commessi martedì, soprattutto quelli della difesa. I biancocelesti, tuttavia, avranno subito la chance giusta per rimediare, contando anche su un Correa... da Champions.

