Calciomercato Lazio, Giroud: "Via dal Chelsea? Voglio lottare per il posto"

Olivier Giroud è stato il grande obiettivo del calciomercato di gennaio della Lazio. Alla fine l'attaccante francese rimase al Chelsea, che nella sessione in corso nel suo ruolo ha acquistato Timo Werner, ha mantenuto Tammy Abraham e ha messo a segno il colpo Kai Havertz, adattabile da centravanti. In ritiro con la Francia Giroud ha parlato in conferenza stampa, rispondendo a una domanda su una possibile addio ai Blues: "Andare via dal Chelsea? Voglio ancora lottare per il mio posto. Non sono ingenuo, il club ha preso Timo Werner per giocare, ma non abbiamo le stesse caratteristiche. Se fosse stato un attaccante con il mio stesso profilo sarei stato più preoccupato".

IL FUTURO - "Se continuerò con la nazionale dopo Euro 2021 non lo so affatto. Sono concentrato sul breve e medio termine, vedremo cosa riserverà il futuro. In ogni caso ho ancora qualche anno davanti a me, e dal momento sarò decisivo e competitivo, per il mio club e per la Francia, se l'allenatore avrà bisogno di me io ci sarò sempre. Non mi pongo alcun limite".

LAZIO, LA NUOVA MAGLIA PER LA CHAMPIONS LEAGUE

LAZIO, IL 13 SETTEMBRE AMICHEVOLE CON IL FROSINONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO