Lazio, possibile amichevole con il Benevento: i dettagli

È tempo dei test amichevoli prima dell’inizio del campionato. Le varie squadre di Serie A stanno scaldando i motori e mettendo a punto tutti i nuovi schemi. La Lazio avrà una settimana in più per prepararsi in quanto la prima giornata contro l’Atalanta è stata rinviata. Slittati anche altri due match: Benevento-Inter e Udinese-Spezia. Tutto ciò perché le squadre di Gasperini, Conte e Italiano hanno terminato la stagione 2019/20 più tardi rispetto agli altri. La prima amichevole per i biancocelesti, dopo il rientro dal ritiro, è stata fissata per domenica 13 settembre al Benito Stirpe contro il Frosinone dell’ex Alessandro Nesta.

IDEA BENEVENTO-LAZIO - Anche il Benevento di Filippo Inzaghi ha scelto una squadra di Serie B come primo test dopo il ritiro austriaco: il 12 settembre affronterà la Reggina. Il club campano sta pensando ad un’alta amichevole prima della partenza del campionato. L’idea è quella di giocarla il 19 settembre, proprio la data d’inizio della Serie A. La società giallorossa potrebbe scegliere la Lazio come avversaria dell’ultimo match prima dell’avvio ufficiale della nuova stagione. Sarebbe una bella occasione per vedere i fratelli Inzaghi all’opera l’uno contro l’altro prima di darsi battaglia nelle gare ufficiali.

