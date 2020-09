Calciomercato Lazio, ag. Cistana: “Il giocatore può interessare ai biancocelesti”

Tra i tanti nomi emersi in questi giorni in ottica Lazio, c'è anche quello di Cistana. Ai microfoni di TMW ha parlato l'agente del giocatore: "Lui è un profilo adatto a tante squadre, perché sa giocare anche a pallone visto che non butta mai via la palla. Quando stava bene è stato uno dei calciatori emergenti più interessanti. Il Napoli è una grande squadra ma il giocatore potrebbe interessare anche ad altre, per esempio alla Lazio. Chi lo prende fa un investimento, non butta via soldi: può solo prendere valore".