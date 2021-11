UFFICIALE - Milan, Pioli ha rinnovato fino al 2023: l’annuncio

AGGIORNAMENTO ORE 15:55 - La notizia era nell'aria da diverse ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Stefano Pioli ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2023, con opzione di prolungamento per la stagione sportiva successiva.Artefice di un brillante progetto tecnico, l'allenatore rossonero ha contribuito al ritorno del Club in Champions League. Stefano ha all'attivo 106 panchine in rossonero con 59 vittorie, 27 pareggi e 20 sconfitte, per una media punti in Serie A di 2,05 a partita".

Stefano Pioli sarà ancora l'allenatore del Milan. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il tecnico parmigiano ha firmato in queste ore il rinnovo di contratto fino al 2023 con i rossoneri nella sede ufficiale del club. L'ex allenatore di Lazio e Fiorentina percepirà un ingaggio intorno ai 3 milioni. Arrivato come traghettatore e adesso diventato leader indiscusso di un Milan che è tornato tra le grandi. Manca solo l'annuncio ufficiale della società.