UFFICIALE - Pancaro torna in panchina: allenerà la Pistoiese

Torna in sella Giuseppe Pancaro. L'ex difensore della Lazio, poco fa, è stato ufficializzato in Serie C dalla Pistoiese legandosi con il club toscano per un anno (fino al 30 giugno 2020). Giuseppe “Pippo” Pancaro - si legge nella nota -, quarantotto anni il prossimo 26 agosto, nato a Cosenza, è il profilo che la Società arancione cercava, ovvero un tecnico ancora giovane con un passato importante di calciatore ed esperienza di allenatore in categoria. Il tecnico calabrese aveva vissuto nel 2017-18 l'ultima esperienza d'allenatore subentrando a Dionigi al Catanzaro. Negli ultimi giorni, dopo la notizia del mancato rinnovo di Bonacina con la Lazio Primavera, il suo nome era stato accostato anche alla panchina biancoceleste.