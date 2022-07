UFFICIALE - Reina ha firmato: torna al Villarreal dopo 17 anni

La rescissione all'improvviso, l'occasione irrinunciabile di tornare a casa, ora l'ufficialità: Reina torna al Villarreal dopo 17 anni...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sua rescissione con la Lazio è stata inaspettata, soprattutto dopo il rinnovo fino al 2023, ma l'occasione di tornare a casa era irrinunciabile. Pepe Reina in questi minuti è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Villarreal, il portiere spagnolo torna al Submarino Amarillo dopo 17 anni. Andato via da ragazzo con una carriera davanti, ora il classe 1982 torna da giocatore esperto e vincente, un profilo adeguato per tenere compatto lo spogliatoio e regalare all'ambiente un ritorno romantico. Ad annunciare l'acquisto è stato il Villarreal con un comunicato ufficiale:

"Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Pepe Reina, che giocherà con i gialloneri per questa stagione. Il portiere spagnolo ha firmato un contratto con il Sottomarino fino a giugno 2023 e torna al club dopo 17 stagioni in cui ha giocato per diversi club europei. Il nuovo portiere, che si è già sottoposto alle visite mediche, completerà il suo primo allenamento agli ordini di Unai Emery questo venerdì. Sarà presentato ufficialmente come giocatore del Villarreal lunedì (ora da definire) in un evento aperto esclusivamente alla stampa".

Anche Reina, tramite un post sui social, ha voluto celebrare il suo ritorno al Villarreal e dopo l'intervista di ieri, lo spagnolo ha pubblicato un video in cui scorrono vecchi ricordi, prima della foto ufficiale in chiusura. Allegato al post Pepe Reina ha scritto: "17 anni dopo e con l'entusiasmo di un bambino, ritorno in quella che era, è e sarà la mia casa. Sono entusiasta e motivato come il primo giorno, felice e pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Sarà un privilegio difendere nuovamente questo scudo. Endavant Villareal!"