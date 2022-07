Reina, ecco il trasferimento al Villarreal: "Emozionato come un bambino"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Risolto il contratto che lo legava alla Lazio, Pepe Reina è pronto a iniziare una nuova avventura in Spagna, tra le fila del Villarreal. Il portiere, dopo aver salutato i biancocelesti via social, è tornato in patria. Appena atterrato in aeroporto, è intervenuto ai microfoni di Cadena COPE. Ecco le sue parole: "Sono molto contento, emozionato come un bambino. Ora speriamo che tutto vada bene e che possa firmare presto. Il mio ritorno al Villarreal 20 anni dopo? Avevo i capelli, non c’erano i bambini… è cambiato tantissimo ma ripeto, ho grandi aspettative oggi. Ho voglia di iniziare il prima possibile e di aiutare la squadra".

TORNA ALLA HOMEPAGE