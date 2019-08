UFFICIALE - Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell'Inter

Ha svolto questa mattina le visite mediche e, poco fa, è stato ufficializzato dall'Inter: dopo una lunga trattativa, Romelu Lukaku è diventato un nuovo giocatore dei nerazzurri. Il belga - acquistato per una cifra attorno ai 75 milioni (65 di quota fissa più 10 di bonus) - raggiunge suo fratello, l'esterno della Lazio Jordan, in Serie A. Era dal 2011 che i due, allora entrambi nelle fila dell'Anderlecht, non giocavano nello stesso campionato.

LAZIO, LE PAROLE DI STRAKOSHA

LAZIO, LA SEDUTA MATTUTINA A MARIENFELD

TORNA ALLA HOMEPAGE