UFFICIALE - Tennis, domani l'ultimo match di Federer: ecco con chi giocherà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'addio di Roger Federer è sempre più vicino. Il campione di tennis domani scenderà in campo per la sua ultima partita ma non da solo. Lo svizzero giocherà in doppio con l'amico e con il rivale di sempre Rafael Nadal. Il match verrà trasmesso su Eurosport e andrà in scena alle ore 22.00 di domani 23 settembre. I due giocheranno contro la coppia Sock - Tiafoe.