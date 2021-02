UFFICIALE - Torino - Sassuolo rinviata, a rischio anche il match contro la Lazio?

La notizia era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: la gara in programma venerdì 26 febbraio alle ore 20:45 tra Torino e Sassuolo è stata rinviata al 17 marzo a causa della situazione legata ai positivi al Covid del gruppo granata. Questo il comunicato: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim". La decisione deriva ovviamente dalle indicazioni della Asl di Torino. A rischio anche la gara con la Lazio in programma da calendario martedì 2 marzo.

