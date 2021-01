UFFICIALE - Via Lampard, dentro Tuchel: l'ex Psg è il nuovo allenatore dei 'Blues'

Era uno dei principali candidati a sostituire Lampard, ora è ufficiale: Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Chelsea. In questi minuti è arrivato il comunicato sui canali dei 'Blues'. Per il nuovo tecnico, esonerato dal Paris Saint-Germain alla fine di dicembre, pronto un contratto di due anni e mezzo. Tuchel ritroverà in Inghilterra Christian Pulicic e Thiago Silva che ha già allenato a Dortmund e a Parigi.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️ #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

