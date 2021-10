UFFICIALE - Watford, annunciato il nuovo allenatore: è Ranieri

Mancava ormai soltanto l'ufficialità, che è arrivata nel pomeriggio. Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Watford e sostituisce l'esonerato Xisco Munoz. L'ex tecnico della Sampdoria sembrava in lizza prima per la panchina del Cagliari e poi alcune voci lo avevano avvicinato al Bologna in caso di esonero di Sinisa Mihajlovic. Alla fine è stata la famiglia Pozzo a mettere sotto contratto Ranieri, che ha firmato un accordo biennale.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.



Welcome to Watford, Claudio!