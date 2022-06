Un ex giocatore di Serie A accusato di molestie sessuali a una festa

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In Italia ha giocato con Napoli, Inter e Parma dal 2007 al 2015 vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana: l'identikit risponde alla figura di Walter Gargano. Il centrocampista uruguaiano ha lasciato il segno in Serie A, lasciata nel 2015 per tornare in patria (prima al Monterrey, ora al Penarol). Le ultime notizie che arrivano sul suo conto non sono però buone... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO