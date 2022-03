"Una dedica speciale per un gol speciale": la Serie A omaggia Immobile - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A distanza di poco meno di tre giorni dalla vittoria della Lazio sul campo del Cagliari, la Lega di Serie A ha omaggiato Ciro Immobile e il gol siglato sabato sera contro i rossoblù. "Una dedica speciale per un gol speciale", la dedicalia scelta per accompagnare le immagini dell'esultanza dell'attaccante biancoceleste. Poi ancora: "Ciro raggiunge Silvio Piola a quota 143 reti come miglior attaccante della Lazio in Serie A". Di seguito il video, prontamente ricondiviso dalla moglie Jessica:

