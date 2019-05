Under 21, tutti a Formello: azzurrini in ritiro nel centro della Lazio

Scatta il ritiro di Formello per la Nazionale Under 21 in previsione dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini, sino all’8 giugno, resteranno dentro il centro sportivo della Lazio per una prima fase preparatoria. Terminato il lavoro preliminare, il gruppo dei 23 si ritroverà a Bologna il 10 giugno. Mentre il giorno 6, dello stesso mese, Luigi Di Biagio scioglierà la riserva circa i nomi dei giocatori che prenderanno parte al torneo.