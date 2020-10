Valentini: "Il protocollo va rispettato. Vogliamo o no giocare a calcio?"

Il sistema calcio è al lavoro per preservare l'integrità delle competizioni. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini: "O ci mettiamo in testa che vogliamo giocare a calcio o lasciamo perdere. Il protocollo sottoscritto si basa su tutela della salute, parità di trattamento dei club e rispetto del principio di lealtà sportiva. Dipende dalle società il tutto. Se non si vuole rispettare più quel patto, non vedo come si possa continuare a giocare il campionato".