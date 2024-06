Valentini sicuro: "Lazio depressa. È mancata sintonia tra Lotito e Tudor"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Caccia al nuovo allenatore. L'addio di Igor Tudor alla Lazio ha aperto nuovi scenari per la prossima stagione. La società biancoceleste ora è al lavoro per ufficializzare le dimissioni del croato e per trovare un altro tecnico a cui affidare la prima squadra. Ai microfoni di TMW Radio l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini si è espresso sulla situazione, parlando anche del possibile arrivo in panchina di Allegri. Queste le sue parole: "Penso che alla base dei problemi della Lazio ci sia una mancata sintonia evidente tra il presidente Lotito e Tudor. Sono due personalità completamente diverse, non ho mai capito come possano andare d'accordo. Lotito farà le scelte che ritiene, se pensa ad Allegri per me non sbaglia, perché non è bollito come qualcuno dice o pensa. Sarebbe una buona scelta anche per rilanciare una Lazio abbastanza depressa".