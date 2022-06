Vavro, parla l'allenatore del Copenhagen: "È fantastico che sia con noi"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato stivo aprirà le porte tra soli tre giorni e la Lazio vuole risolvere la questione cessioni. Tra i giocatori c'è anche il nodo legato a Denis Vavro. Tra la dirigenza biancoceleste e il Copenhagen balla una distanza minima: si tratta di un milione di euro tra domanda (5 milioni) e offerta (4 milioni). In queste ore però, nonostante il prestito terminerà tra 3 giorni, Vavro si sta allenando in ritiro con il Copenhagen ed è stato persino chiamato in causa per l'amichevole contro il Silkeborg di ieri sera, persa però per 2-0. Come riporta il portale tipsbladet.dk, l'allenatore dell'FCK Jess Thorup è molto contento della grinta e la determinazione del giocatore della Lazio. Lo ha riferito in un'intervista ai microfoni dell'FCK Copenhagen Sundays: "Penso che sia fantastico che sia con noi ora, questo testimonia che vuole davvero stare con noi". Non solo, il tecnico ha anche dichiarato che non vede l'ora di un possibile chiarimento in merito alla questione del riscatto.