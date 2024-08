Venezia, Di Francesco: "Abbiamo messo in difficoltà la Lazio, poi..."

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo avuto un ottimo approccio della gara e messo in difficoltà la Lazio, poi è cambiata la partita. Nel secondo tempo avevamo la sensazione che potevamo fare male. La Lazio però ha tanta gamba e quando riparte è sempre pericolosa. Peccato per il 3-1. Al di là degli errori individuali, la squadra ha disputato una buona gara. Stiamo lavorando in direzioni differenti. Ho ribadito ai ragazzi che ci vuole coraggio, per mentalità voglio che loro sappiano che possono fare male agli avversari. Castellanos non mi ha fatto bene ultimamente. È un ottimo giocatore. La Lazio ha giocatori di gamba, le scelte fatte sono quelle giuste per dare fastidio anche a squadre più importanti della mia. Anche i cambi: in panchina c'erano giocatori di grande qualità".

In conferenza stampa, insieme al mister Di Francesco, è intervenuto anche Andersen: “Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti, continueremo a migliorare. Peccato per il risultato finale. Sento la responsabilità del ruolo, quest’anno è un campionato differente ma voglio continuare a dare il meglio perché per me è una bella occasione. Continuerò a dare il massimo”.

“Sono molto contento per il gol è stato bellissimo, ho lavorato duramente per questo. É stato un momento bellissimo. È stato un gol all’inizio, speravo in un risultato diverso. Continuerà a dare il meglio per la squadra”.

