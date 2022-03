Mattia Aramu salta la sfida contro la Lazio in programma lunedì 14 marzo allo Stadio Olimpico. Il fantasista del Venezia, punto fermo dell'attacco di Zanetti, è stato ammonito durante il match con il Sassuolo per un fallo di mano dentro l'area di rigore. Quinto cartellino giallo in campionato per il numero dieci dei lagunari. Scatta dunque la squalifica.