Ventola: “Inter nettamente superiore alla Lazio”. Adani e Cassano non ci stanno…

Nel corso dell'ultima puntata della BoboTv si è analizzata l'ottava giornata di campionato. Tra i vari temi trattati c'è ovviamente la vittoria interna della Lazio sull'Inter per 3-1. Di seguito la lettura del match di Nicola Ventola, ex attaccante dell'Atalanta: "Per 60 minuti l’Inter ha dominato il gioco, poi c’è stato quell’episodio del gol che ha fatto perdere la testa ai giocatori. Sull’1-1 avevo l’impressione che potesse segnare l’Inter, la Lazio ripartiva grazie alle folate di Felipe Anderson. Ai nerazzurri è mancato qualcosa in attacco, Perisic ha fatto bene ma quello non è il suo ruolo. Per 60 minuti ho visto un Inter nettamente superiore alla Lazio". Antonio Cassano e Lele Adani però non ci stanno e contestano prontamente l'analisi di Ventola. L'ex fantasista barese aggiunge: "Abbiamo visto due partite diverse", mentre l'ex difensore della Fiorentina sottolinea: "Addirittura nettamente superiore...".