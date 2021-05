Tra i "papabili" per sostituire Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio in caso di addio sembra esserci anche Ivan Juric. L'allenatore dell'Hellas Verona, dopo la discussione con l'inviato di Sky, ha analizzato la gara col Napoli in conferenza stampa. E ha risposto anche a una domanda sul suo futuro: "Adesso stacco due o tre giorni, faccio un riassunto della stagione, poi deciderò insieme alla mia famiglia. Adesso sicuramente non c'è niente di deciso".

Lazio, le ultime cinque partite nel segno dell'under: i dati statistici

Verona, Juric temporeggia: "Futuro? Non c'è niente di deciso. Ho due giorni..."

TORNA ALLA HOMEPAGE