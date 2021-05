Lazio, le ultime cinque partite nel segno dell'under: i dati statistici

La Lazio chiude male la stagione perdendo l'ultima partita di campionato per 2 reti a 0 con il Sassuolo al Mape Stadium. Non casuale il punteggio, visto che come riporta i dati di Lazio Page su Twitter, nelle ultime cinque partite i biancocelesti hanno terminato gli incontri con 2 gol totali (tra fatti e subiti). Un dato curioso e significativo, con la lazio "prima" in questa striscia di partite consecutive terminate con 2 gol totali. L'unico gol segnato dai biancocelesti in questa striscia, è quello di Immobile con il Parma al 95esimo. Un caso analogo non succedeva dal 2001, quando la Lazio allenata da Zaccheroni segnò 1 solo gol nelle prime cinque partite di campionato: Lazio-Piacenza 1-1, Perugia-Lazio 0-0, Lazio-Torino 0-0, Milan-Lazio 2-0, Lazio-Parma 0-0.

Per la Lazio quinta partita consecutiva con non più di 2 gol complessivi segnati dalle due squadre, è la sequenza più lunga d’Europa #SassuoloLazio — Lazio Page (@laziopage) May 23, 2021

Quello di Immobile al 95’ contro il Parma è l’unico gol della Lazio nelle ultime 5 partite: per trovare un dato simile (1 solo gol in 5 gare consecutive) bisogna risalire a quasi 20 anni fa, nelle prime 5 partite con Zaccheroni in panchina nel 2001 #SassuoloLazio — Lazio Page (@laziopage) May 23, 2021

