Verona - Lazio, i convocati di Inzaghi: assenti solo gli squalificati e Luiz Felipe

Matchday per la Lazio, attesa alle 15 in casa dell'Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei giocatori convocati per la partita del Bentegodi e non ha presentato nessuna vera sorpresa: assenti solamente gli squalificati Lazzari e Correa più il lungodegente Luiz Felipe. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Alia, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Musacchio, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Muriqi