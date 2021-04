Verona - Lazio, la vittoria arriva dopo il 90': tre precedenti in stagione

È bastato un gol al 93' di Milinkovic per consegnare alla Lazio una vittoria di fondamentale importante per le ambizioni europee della squadra. Una rete in extremis, cercata nel corso di tutta la gara e sfiorata a più riprese da Immobile e dal 'Sergente'. Quello del centrocampista serbo è il quarto gol siglato nei minuti di recupero in stagione. Tre, dunque, i precedenti: i gol del 'Panterone' contro Torino e Juventus, e quello del vincitore della Scarpa d'Oro sempre contro i granata. Era la zona Caicedo, è diventata la zona Lazio.

Verona - Lazio, Cucchi: "Gara ostica, gol di Milinkovic preziosissimo"

Verona - Lazio, Farris: "Vittoria cercate e voluta. Milinkovic? Gol fantastico!"

TORNA ALLA HOMEPAGE