Verona, Paro: "Complimenti ai ragazzi ma affrontare questa Lazio è durissima"

La Lazio passa al Bentegodi e nel finale il Sergente Milinkovic regala tre punti ai biancocelesti. Al termine del match il vice di Juric Matteo Paro è intervenuto ai microfoni di Dazn: "La squadra ha fatto una grande partita perché affrontare la Lazio è durissima, squadra forte che ti concede poco. C'è mancata un po' di qualità nell'ultimo passaggio, abbiamo avuto sette otto situazioni per ripartire purtroppo abbiamo preso gol al 92esimo su una situazione che loro creano in ogni partita ma i ragazzi hanno fatto una gara di alto livello. La squadra è cresciuta perché giocare in questo modo contro la Lazio è davvero difficile. Per vincere questo tipo di gare bisogna alzare la qualità delle ultime giocate, già creare così tante difficoltà a una squadra come la Lazio è qualcosa di importante. Questo gruppo come l'anno scorso ha raggiunto un obiettivo strepitoso e deve pensare a vincere ogni partita".

