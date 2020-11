Verona - Roma, respinto il ricorso dei giallorossi: confermato il 3-0 a tavolino

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 per il match contro l'Hellas Verona dello scorso 19 settembre, valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo, si legge nel comunicato pubblicato sul sito della Figc, aveva sanzionato i giallorossi per aver schierato Amadou Diawara, calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori in rosa. La squadra di Fonseca rimane quindi terza a quota quattordici punti.

