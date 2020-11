Lazio, Immobile lancia la sfida: "Chi vuole affrontare mio figlio alla PlayStation?" - FOTO

Buon sangue non mente. Ciro Immobile è un agguerrito videogiocatore e viene spesso immortalato dalla moglie Jessica mentre gioca alla PlayStation. Nonostante la giovanissima età, anche il figlio Mattia sembra pronto a mettersi in gioco online. L'attaccante della Lazio ha pubblicato in una storia su Instagram la foto di suo figlio con tanto di cuffie e joystick scrivendo: "Chi vuole sifare questo pro player?". Finora il detto è stato rispettato: "tale padre, tale figlio".

SERIE A, LA TOP 11 DI DAZN

GIUDICE SPORTIVO, UN CALCIATORE DEL CROTONE SALTA LA LAZIO

TORNA ALLA HOME PAGE