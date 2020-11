Calciomercato Lazio, per l'attacco si guarda in Brasile: tutti pazzi per il gioiello del San Paolo

La Lazio si aggiunge alla lunga lista di club interessanti a Brenner, attaccante del San Paolo. Il calciatore classe 2000, con un bottino di 15 gol e tre assist in 25 presenze stagionali, ha catalizzato su di sè le attenzioni di diversi club europei. Ingolositi ancor di più dal fatto che, in virtù di alcune discendenze italiane, il brasiliano potrebbe entrare anche in possesso del passaporto europeo. Oltre ai biancocelesti, riporta calciomercato.it, Milan, Juventus, Arsenal e Ajax lo starebbero tenendo d'occhio. Sotto contratto con la squadra paulista fino al 2022, il giocatore ha una clausola di circa cinquanta milioni di euro, ma in estate potrebbe partire anche per una cifra inferiore.

