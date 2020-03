VIDEO - Coronavirus, meteo, emendamenti, calciomercato Lazio: il punto con il nostro TG

Anche oggi abbiamo deciso di fare un punto sulla situazione attuale. Dal coronavirus fino agli emendamenti, passando per il calciomercato e il meteo che parla di gelo. Con noi questa volte l'avvocato Diana Rondoni e Mirko Borghesi. Proprio con Diana Rondoni siamo entrati nell'argomento relativo agli incentivi a famiglie e imprese alle quali è stato affibiato un eloquente: "È un navigare a vista per tutti. Una situazione paludosa a livello planetario". CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL PLAYER INCORPORATO