Villarreal - Fulham, due ex Lazio si sono sfidati in amichevole - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Villarreal e Fulham si sono sfidati ieri sera in uno degli ultimi test stagionali prima dell'inizio dei rispettivi campionati. La partita, finita 1-1, è stata un'occasione per Reina e Andreas Pereira. Lo spagnolo e il brasiliano, in forza rispettivamente per il Submarino Amarillo e per i Cottagers, hanno condiviso lo spogliatoio alla Lazio nella stagione 2020/21. A fine gara gli ex compagni si sono salutati e sono stati immortalati dagli spalti. Il portiere ha postato la foto su Instagram scrivendo: "Sempre insieme fratello".