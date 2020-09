Vocalelli: "La Lazio non si sta migliorando, ora deve fare il salto di qualità"

Un nuovo campionato alle porte, la Lazio dovrà farsi trovare pronta per affrontare tutti gli impegni. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Vocalelli: "Si riparte con una Lazio con la Scarpa d’Oro davanti, ma guardate le altre: il Napoli ha 7 attaccanti di valore, la Lazio Immobile-Caicedo e sono finiti gli attaccanti. Osimhen, Politano, Insigne, Mertens, Lozano, una buonissima base. Juve e Inter fanno un altro campionato, l’Atalanta ha dimostrato di poter tenere le tre competizioni, mentre Roma, Napoli e Milan hanno l’Europa da affrontare con le seconde linee. E’ la Lazio che deve fare il salto di qualità, le altre avranno impegni più blandi in UEL. L’Europa League fino a gennaio si gioca con le riserve, la Lazio non si sta migliorando abbastanza per questo doppio impegno.