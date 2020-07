WhoScored, Luis Alberto inserito nella squadra della settimana della Serie A

Dopo 5 partite senza successi, la Lazio torna alla vittoria contro il Cagliari. Protagonisti della gara Milinkovic-Savic e Immobile, marcatori che hanno firmato la rimonta sui sardi. Sugli scudi anche Luis Alberto, autore dell'assist per il gol del definitivo 2-1. La prestazione dello spagnolo non è passata inosservata, tanto che il portale sportivo WhoScored lo ha premiato inserendolo nel "Team of the Week" della Serie A riferito alla 35ª giornata. Ecco l'undici completo.

