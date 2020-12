Wolverhampton, precauzioni per il Covid-19: il club vieta lo shopping ai suoi tesserati

La minaccia Covid è ormai spada di Damocle di questo periodo, e anche il mondo del calcio sta cercando in ogni modo di evitare possibili contagi. C'è ovviamente una linea guida comune per tutti i club, ma c'è chi ha deciso di mettere in campo iniziative individuali per aumentare l'efficacia delle misure di sicurezza. In Inghilterra, dove è in circolazione la nuova variante del virus, il Wolverhampton ha imposto ai suoi giocatori di non fare acquisti durante il periodo natalizio. L'allenatore ha così giustificato la scelta: "Dobbiamo evitare qualsiasi rischio perché abbiamo una rosa piccola e abbiamo già problemi con alcuni giocatori che non sono disponibili. Abbiamo personale a disposizione per fare la spesa e andare al supermercato al posto dei giocatori". Già durante lo scorso lockdown, in primavera, il club aveva espressamente chiesto ai giocatori di evitare i supermercati per fare spesa.