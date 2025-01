WOMEN | Coppa Italia, Juve - Lazio: dove seguire il match in tv e streaming

Prima di tornare a concentrarsi sul campionato e sulla lotta salvezza, la Lazio Women dovrà affrontare in trasferta la Juve in Coppa Italia. Il primo round se lo sono aggiudicato le bianconere che, al Fersini, si sono imposte per 3 a 1. Toccherà alle biancocelesti, intenzionate a strappare il pass per il prossimo turno, ribaltarla in trasferta. La posta in palio per le ragazze di Grassadonia è altissima. L'appuntamento è per giovedì 30 gennaio, il calcio d'inizio è fissato 18 e la partita potrà essere seguita in diretta su Sky, nei canali dedicati, oppure potrà in streaming su Sky Go e NOW.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE