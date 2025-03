WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Da qui alla fine tutte finali. Bisogna avere il veleno e..."

Gianluca Grassadonia è stato premiato a Coverciano come vincitore della Panchina d’Argento. Un riconoscimento importante e gratificane per il tecnico della Lazio Women che, ai microfoni ufficiali del club, ha raccontato a caldo le sensazioni del momento: “Ho dedicato questo premio a Fabio Melillo perché ha fatto tanto per il calcio femminile, è stato un campionato impegnativo lo scorso anno in cui siamo stati avversari ma suo esempio e attaccamento a questo mondo. Ho conosciuto poco di lui, ma da tante parole che mi sono state dette e per quello che ha fatto negli ultimi mesi mi sembrava giusto. Giusto sempre scindere, ma dietro quel pareggio della Ternana c’era una squadra che tributava al proprio allenatore di non aver mai mollato. Sapevamo tutti che stava male, la Ternana ci ha messo il cuore fino alla fine. È stato un testa a testa bellissimo, non possiamo dimenticare cosa questo uomo ha fatto al calcio femminile”.

“Gara col Sassuolo? Una squadra che è tornata sui binari, sapevamo di essere scivolati col Como. Una gara dispendiosa, sporca su un campo non perfetto. La squadra è entrata in campo col piglio giusto, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Dobbiamo onorare fino alla fine il campionato, la società è vigile e ci valuta. Da qui alla fine saranno tutte finali. Ci vogliono grandi stimoli, il veleno e bisogna sempre essere aggressivi e aggredire il lavoro settimanale. Mettersi sempre in discussione. Noi abbiamo un gruppo straordinario che ha a cuore le sorti della Lazio, bisogna continuare così e magari l’anno prossimo cercare di fare un punto in più”.

“Sosta? Adesso abbiamo la sosta perché tocca a noi riposare e poi ci sarà quella per le Nazionali. La squadra ha bisogno di scaricare mentalmente e fisicamente, la prossima settimana in tante ci lasceranno per seguire le nazionali però bisogna ripartire per preparare la sfida con la Sampdoria che si sta giocando la salvezza”.

