WOMEN | Lazio - Milan, dove seguire il match in tv e streaming

Altra settimana, altra chance. La Lazio Women, dopo la sconfitta contro la Juve, ha la possibilità di rifarsi nel match casalingo contro il Milan. Le biancocelesti stanno attraversando un momento delicato, le prestazioni non mancano ma i risultati non arrivano e la classifica non premia l'impegno. Le capitoline sono terzultime in graduatoria, in piena lotta per la salvezza e a caccia di una vittoria per dare una svolta alla stagione. La partita con le rossonere è in programma sabato 14 dicembre alle 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Inoltre, sarà possibile seguirla in in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE