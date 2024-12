WOMEN | Lazio, Moraca: "Premio Marta '24? Per me è un onore". E sulla stagione...

Giusy Moraca, attaccante della Lazio Women, è l'unica giocatrice italiana nominata al Premio Marta 2024 per uno splendido gol realizzato in una gara contro il Bologna in Serie B e in un'intervista esclusiva concessa alla Fifa ha raccontato l'emozione della candidatura per questo riconoscimento: "Emozione, stupore, orgoglio. La mia reazione è stato un mix di tutto questo. Essere inserita tra le candidate alla vittoria di un premio così prestigioso, insieme a tante colleghe fortissime, è stato davvero inaspettato. Questa rete ha fatto il giro del mondo, ma che arrivasse addirittura a poter competere per ricevere un tale riconoscimento non me lo sarei proprio aspettato. È stata davvero una grande emozione per me. Grazie!".

GOL - "In realtà per me è stato tutto automatico. Agisco molto d’istinto quando gioco. Avevo tentato un pallonetto per smarcare alcune mie compagne in area di rigore. Un difensore ha respinto di testa. La palla è arrivata nuovamente verso di me. Avevo un’avversaria davanti. Istintivamente ho fatto un sombrero col destro e prima che la palla toccasse di nuovo terra, l’ho colpita al volo di sinistro. È andata bene. È stato un goal cercato, sono stata brava e fortunata".

"Sì, che fosse stata una prodezza l’ho capito immediatamente, infatti sono corsa ad abbracciare la panchina e il mister, che erano dalla parte opposta del campo. Il fatto che questa rete facesse il giro del mondo non lo sognavo nemmeno. Sono una ragazza semplice. Per me il calcio è gioia, entusiasmo, passione. Poi sono molto timida. Stare sotto i riflettori mi mette a disagio. Preferisco far parlare il campo".

LE RIVALI - "Marta è un mito per ogni calciatrice a tutti i livelli. È pura classe, un esempio di professionalità e di leadership. Fuoriclasse assoluta, non mi stupisco che a 38 anni giochi ancora ad altissimi livelli nell’Orlando Pride! Ho visto tutti i goal e sono davvero splendidi! Quello di Nina Matejić in Serbia-Inghilterra, però, mi ha impressionato: la calciatrice ha mostrato velocità, fisicità, tecnica e visione di gioco da potenziale fuoriclasse, visto che è molto giovane".

LE ORIGINI - "Le mie origini partenopee mi fanno sposare con grande calore umano le cause delle squadre di cui indosso la maglia. Qualcuno mi ha sempre fatto notare che io solo due volte ho giocato lontano da casa: con Sassuolo e Lazio. Oggi a tutti rispondo che anche Formello (Centro Sportivo della Lazio, ndr) e la Lazio per me vogliono dire “casa”. E con questo credo di aver detto tutto".

LAZIO - "L’obiettivo primario in questa stagione è aiutare il più possibile il mio club a ottenere successi. Giochiamo bene, ma raccogliamo poco. È ora di invertire la tendenza ed io mi auguro di poter contribuire al massimo. Per quanto concerne la Nazionale, chi è che non sogna di indossare la maglia azzurra e rappresentare il proprio paese? Il CT Soncin ha dimostrato di essere pronto a dare a chiunque una possibilità, purché se la conquisti sul campo. Ci vorrà tanto sacrificio, lavoro e sudore, ma io gioco a calcio con gioia, quindi tutto questo non mi pesa. Sognare è lecito per tutti. Anche per me".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE