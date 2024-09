WOMEN | Lazio - Sassuolo, quando e dove seguire la sfida

La Lazio Women prova a ripartire e a rialzarsi dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Milan in trasferta. Tra le mura amiche del Fersini le biancocelesti affronteranno il Sassuolo, il match sarà valido per la quinta giornata di Serie A Femminile. Un’occasione da non perdere per le ragazze di Grassadonia, a caccia della prima vittoria stagionale. La partita, in programma domenica 6 ottobre alle 12:05, sarà trasmessa in diretta su Dazn, Rai Sport e Rai Play.

